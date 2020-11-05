Сборная России победила Финляндию на «Кубке Карьяла». Молодая команда выиграла стартовый матч Евротура-2020/21

Сборная России в первом матче Евротура в Хельсинки разгромила Финляндию — 6:2. По два очка в составе россиян набрали Даниил Чайка (1+1), Василий Подколзин (0+2) и Илья Сафонов (1+1). Тренерский штаб сборной России принял решение отправить на турнир молодежную команду во главе с Игорем Ларионовым в качестве тренера.

Свой следующий матч россияне проведут в субботу, 7 ноября против шведов. Начало — в 14.30 (мск).

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла

Россия — Финляндия — 6:2 (3:0, 3:1, 0:1)

Голы: Амиров — 1, 1:42 — 1:0. Хуснутдинов — 1 (Чайка), 11:21 — 2:0. Сафонов — 1 (Подколзин, Афанасьев), 16:53 — 3:0. Эронен — 1 (Пелтола), 22:33 — 3:1. Чайка — 1 (бол., Афанасьев, Подколзин), 35:47 — 4:1. Чинахов — 1 (Сафонов, Грошев), 38:20 — 5:1. Саллинен — 1 (Кемиляйнен), 40:46 — 5:2. Афанасьев — 1 (бол., Мухамадуллин, Чистяков), 52:01 — 6:2.

Вратари: Аскаров — Сетянен.

Штраф: 22 — 35.

Броски: 26 (7+5+14) — 19 (9+7+3)

Судьи: Каукокари, Суоминен.

5 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 2 244 зрителя.