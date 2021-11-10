Сборная России провела первую тренировку в Хельсинки перед Кубком Карьяла

Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Хельсинки перед Кубком Карьяла, сообщает официальный сайт ФХР.

Игроки занимались в следующих сочетаниях.

Группа 1

Вратари: Аскаров, Шугаев;

Белые: Никишин — Телегин, Вовченко — Воронков — Рашевский;

Синие: Мухамадуллин — Елесин, Тертышный — Галимов — Абрамов;

Красные: Чистяков — Коромыслов, Чибриков — Гуслистов — Хустнутдинов;

Зеленые: Смирнов — Новиков, Чехович — Зинченко — Мичков.

Группа 2: вратарь Галкин; Савиков — Грудинин, Тринеев — Пономарев — Свечков.

Сборную России на Кубке Карьяла возглавляет Олег Браташ.

Первый матч на турнире национальная команда проведет 11 ноября против сборной Финляндии. Начало в 19:30 по московскому времени.