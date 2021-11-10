Сборная России провела первую тренировку в Хельсинки перед Кубком Карьяла
21:24
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Хельсинки перед Кубком Карьяла, сообщает официальный сайт ФХР.
Игроки занимались в следующих сочетаниях.
Группа 1
Вратари: Аскаров, Шугаев;
Белые: Никишин — Телегин, Вовченко — Воронков — Рашевский;
Синие: Мухамадуллин — Елесин, Тертышный — Галимов — Абрамов;
Красные: Чистяков — Коромыслов, Чибриков — Гуслистов — Хустнутдинов;
Зеленые: Смирнов — Новиков, Чехович — Зинченко — Мичков.
Группа 2: вратарь Галкин; Савиков — Грудинин, Тринеев — Пономарев — Свечков.
Сборную России на Кубке Карьяла возглавляет Олег Браташ.
Первый матч на турнире национальная команда проведет 11 ноября против сборной Финляндии. Начало в 19:30 по московскому времени.
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