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Сборная России провела первую тренировку в Хельсинки перед Кубком Карьяла

21:24
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Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Хельсинки перед Кубком Карьяла, сообщает официальный сайт ФХР.

Игроки занимались в следующих сочетаниях.

Группа 1
Вратари: Аскаров, Шугаев;
Белые: Никишин — Телегин, Вовченко — Воронков — Рашевский;
Синие: Мухамадуллин — Елесин, Тертышный — Галимов — Абрамов;
Красные: Чистяков — Коромыслов, Чибриков — Гуслистов — Хустнутдинов;
Зеленые: Смирнов — Новиков, Чехович — Зинченко — Мичков.

Группа 2: вратарь Галкин; Савиков — Грудинин, Тринеев — Пономарев — Свечков.

Сборную России на Кубке Карьяла возглавляет Олег Браташ.

Первый матч на турнире национальная команда проведет 11 ноября против сборной Финляндии. Начало в 19:30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/84079/

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