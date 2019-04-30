Сборная России приехала в Стокгольм, где завтра проведет первый (вынесенный) матч на Чешских хоккейных играх против Швеции.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Сборная России сыграет на групповом турнире с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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Национальная сборная уже в Стокгольме – завтра наш первый (вынесенный) матч на Чешских хоккейных играх #снамироссия pic.twitter.com/r1MojowEyz
– Хоккей России (@russiahockey) 30 апреля 2019 г.
Национальная сборная уже в Стокгольме – завтра наш первый (вынесенный) матч на Чешских хоккейных играх #снамироссия pic.twitter.com/r1MojowEyz