Сборная России приехала в Стокгольм, где завтра проведет первый (вынесенный) матч на Чешских хоккейных играх против Швеции.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Сборная России сыграет на групповом турнире с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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