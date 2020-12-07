Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Ротенберг прокомментировал состав сборной России на Кубок Первого канала

18:16

Глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг прокомментировал состав команды на Кубок Первого канала.

Валерий Брагин.Объявлен состав сборной России на Кубок Первого канала

— Кубок Первого канала — традиционный домашний турнир, на который мы вызвали большинство сильнейших игроков, выступающих в России. Состав сбалансирован по линиям: при формировании мы учитывали клубные сочетания, возраст, индивидуальные результаты и показатели, — цитирует официальный сайт ФХР Ротенберга.

Глава штаба также подчеркнул, что у России молодая команда, собранная с прицелом на подготовку к чемпионату мира, а ее средний возраст составляет 25 лет. Он выразил надежду, что игроки, штаб сборной и ФХР сделают все возможное, чтобы болельщики почувствовали атмосферу праздника от игры команды на домашнем льду.

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/73487/

Европа: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир