Ротенберг прокомментировал состав сборной России на Кубок Первого канала

Глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг прокомментировал состав команды на Кубок Первого канала.

— Кубок Первого канала — традиционный домашний турнир, на который мы вызвали большинство сильнейших игроков, выступающих в России. Состав сбалансирован по линиям: при формировании мы учитывали клубные сочетания, возраст, индивидуальные результаты и показатели, — цитирует официальный сайт ФХР Ротенберга.

Глава штаба также подчеркнул, что у России молодая команда, собранная с прицелом на подготовку к чемпионату мира, а ее средний возраст составляет 25 лет. Он выразил надежду, что игроки, штаб сборной и ФХР сделают все возможное, чтобы болельщики почувствовали атмосферу праздника от игры команды на домашнем льду.

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря.