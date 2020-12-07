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Брагин назвал капитана сборной России на Кубок Первого канала

18:31

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал состав команды на Кубок Первого канала. По его словам, капитаном команды будет Вадим Шипачев.

Валерий Брагин.Объявлен состав сборной России на Кубок Первого канала

— В команду вызваны три вратаря и пять пятерок, каждый из игроков получит шанс проявить себя, — цитирует официальный сайт ФХР Брагина В команде хороший баланс между молодыми и опытными хоккеистами — четыре хоккеиста в составе — 2000 года рождения. Самый опытный игрок — Вадим Шипачев, он будет назначен капитаном команды.

Брагин выразил сожаление, что команда не досчиталась нескольких ведущих игроков, которые выбыли из-за травм, но при этом выразил надежду, что вызванные хоккеисты и система игры компенсируют потери.

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря. Россия сыграет со Швецией (17 декабря), Чехией (19 декабря) и Финляндией (20 декабря).

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/73487/

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