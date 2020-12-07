Брагин назвал капитана сборной России на Кубок Первого канала

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал состав команды на Кубок Первого канала. По его словам, капитаном команды будет Вадим Шипачев.

— В команду вызваны три вратаря и пять пятерок, каждый из игроков получит шанс проявить себя, — цитирует официальный сайт ФХР Брагина В команде хороший баланс между молодыми и опытными хоккеистами — четыре хоккеиста в составе — 2000 года рождения. Самый опытный игрок — Вадим Шипачев, он будет назначен капитаном команды.

Брагин выразил сожаление, что команда не досчиталась нескольких ведущих игроков, которые выбыли из-за травм, но при этом выразил надежду, что вызванные хоккеисты и система игры компенсируют потери.

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря. Россия сыграет со Швецией (17 декабря), Чехией (19 декабря) и Финляндией (20 декабря).