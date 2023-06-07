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Сегодня, 15:18

Сборная Казахстана забросила 13 шайб Армении на Кубке Континента по следж-хоккею

Михаил Скрыль
Корреспондент
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В Сочи продолжается четвертый Кубок Континента по следж-хоккею. Во второй день турнира сборная Казахстана крупно обыграла Армению, забросив 13 шайб (13:0).

Два игрока победителей отметились хет-триками. По три гола забили форварды Куат Карипбаев и Айдос Токтарбаев, а нападающий Кайрат Сабиров оформил дубль. Вратарь казахстанцев Беимбет Мукатов провел матч на ноль и сделал первый «сухарь» на турнире.

В вечернем матче Кубка Континента, который начнется в 16:00 (Мск), сыграют сборные России-1 и России-2.

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