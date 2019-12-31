Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера
16:29
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера, победив в финале чешский «Тршинец» (4:0).
Кубок Шпенглера
Финал
Канада — «Тршинец» (Чехия) — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Голы: Джеффри — 1 (бол., Тамбеллини, Верстиг), 29:02 — 1:0. Митчелл — 1 (бол., Норо, Кларк), 31:40 — 2:0. Верстиг — 2 (бол., Норо, Джеффри), 33:09 — 3:0. Джеффри — 2 (Норо), 44:55 — 4:0.
Вратари: Фукэйл — Штепанек.
Штраф: 4 — 10.
Судьи: Лемелин, Ромасько.
31 декабря. Давос. Vaillant Arena.
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