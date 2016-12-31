Сборная Канады стала победителем Кубка Шпенглера

Победителем Кубка Шпенглера стала сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в Европе. В финале канадцы обыграли "Лугано" со счетом 5:2. Для них этот трофей стал 14-м в истории. Больше только у "Давоса" - 15 побед.

Кубок Шпенглера

Финал

Канада – "Лугано" (Швейцария) – 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Голы: Бюрглер – 2 (Закриссон), 0:31 – 0:1. Ч. Геноуэй – 2 (Сполинг, Эммертон), 6:03 – 1:1. Пульо – 2 (Микфликер, Дидоменико), 20:59 – 2:1. Эммертон – 1 (мен., Парлетт), 22:59 – 3:1. Эббетт – 2 (Рэймонд), 37:17 – 4:1. Бюрглер – 3 (бол., Висниевски), 44:08 – 4:2. Сполинг – 1 (п.в., Эббетт), 59:43 – 5:2.

Вратари: Фукэйл – Мерзликин (Мюллер, 40:00, 58:13 – 59:43).

Штраф: 16 – 12.

Броски: 47 (19+16+11) – 42 (12+14+16).

Судьи: Виганд, Виннерборг.

31 декабря. Давос. Vaillant Arena.