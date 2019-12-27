Сборная Канады победила «Тршинец» на Кубке Шпенглера, экс-форвард рижского «Динамо» оформил хет-трик

Сборная Канады на Кубке Шпенглера победила чешский «Тршинец» — 4:1. В составе североамериканцев хет-трик оформил экс-форвард рижского «Динамо» Кевин Кларк. Также забил выступавший за «Авангард» Крис Верстиг.

Ранее «Салават Юлаев» в первом матче Кубка Шпенглера уступил швейцарскому клубу «Амбри-Пиотта» со счетом 1:4.

Хоккей

Кубок Шпенглера

Группа Каттини

«Тршинец» (Тршинец) — Канада — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Верстиг — 1 (бол., Джеффри, Тамбеллини), 5:45 — 0:1. Кларк — 1 (бол., Норо, Тамбеллини), 22:06 — 0:2. Кларк — 2 (Митчелл, Уиркош), 27:05 — 0:3. Хмелевски — 1 (Мусил, Адамски), 28:31 — 1:3. Кларк — 3, 58:59 — 1:4.

Штраф: 12 — 4.

26 декабря. Давос. Vaillant Arena.