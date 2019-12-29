Сборная Канады победила «Давос» на Кубке Шпенглера

В заключительном матче группового этапа Кубка Шпенглера сборная Канады победила «Давос» со счетом 5:1. Канадцы заняли первое место во второй группе и напрямую вышли в полуфинал. «Давос» и «Тршинец» сыграют в 1/4 финала.

Хоккей

Кубок Шпенглера

Группа Каттини

Канада — «Давос» (Давос) — 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Голы: Макдональд — 1 (Грант, Апшолл), 2:18 — 1:0. Джеффри — 1 (Джурис, Майоне), 3:30 — 2:0. Фер — 1 (Винник, Уиркош), 27:16 — 3:0. Кларк — 4 (Верстиг), 30:38 — 4:0. Грант — 1 (Дидоменико, Максвелл), 37:16 — 5:0. Хишир — 1 (бол., Рантакари, Корви), 44:39 — 5:1.

Вратари: Томкинс — ван Поттельберге.

Штраф: 14 — 8.

Судьи: Ромасько, Хебайзен.

28 декабря. Давос. Vaillant Arena.