Сборная Финляндии отыгралась с 0:2 и победила шведов на Кубке Карьяла

Сборная Финляндии победила команду Швеции со счетом 3:2 в заключительном матче Кубка Карьяла.

Сборная Финляндии заняла третье место на домашнем этапе Евротура. Ранее сборная России обыграла чехов со счетом 3:0 и стала победителем турнира.

Хоккей

Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Финляндия — Швеция — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Фриберг — 2 (Ниберг, Элунд), 20:18 — 0:1. Бристедт — 1 (бол., Зор, Ведин), 21:01 — 0:2. Саарела — 1 (Саллинен, Саариярви), 34:10 — 1:2. Саариярви — 1 (Пелтола, Карвинен), 49:25 — 2:2. Кемиляйнен — 1 (бол., Иннала, Суоми), 57:33 — 3:2.

Вратари: Раяниеми — Рубин (58:04).

Штраф: 14 — 6.

Броски: 19 (5+7+7) — 17 (8+5+4).

Судьи: Каукокари, Хейккинен.

8 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 3214 зрителей.