Сборная Финляндии обыграла по буллитам команду Швеции (5:4)

Сборная Финляндии одержала победу по буллитам над шведами в последнем матче Шведских хоккейных игр.

Дублем в составе победителей отметился Нико Оямяки. Еще по шайбе забросили Юхани Тюрвяйнен и Ээмели Суоми. У шведов дважды отличился Эмиль Бергстрем, по одному голу забили Исак Лундстрем и Юаким Нюгорд. Решающий буллит исполнил Оливер Каски.

Еврохоккейтур

Шведские игры

Швеция - Финляндия - 4:5 Б (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Бемстрем - 2 (Нюгорд, Расмуссен), 5:41 - 1:0. Тюрвяйнен - 1 (В. Лескинен), 20:24 - 1:1. Лундстрем - 2 (Перссон), 27:43 - 2:1. Оямяки - 2 (О. Лескинен), 31:50 - 2:2. Оямяки - 3, 42:43 - 2:3. Суоми - 1 (бол., Лехтонен), 45:55 - 2:4. Нюгорд - 1 (Бемстрем, Дальбек), 50:41 - 3:4. Бемстрем - 3 (Расмуссен, Сильвегорд), 54:52 - 4:4.

Победный буллит: Каски.

Вратари: Рейдеборн - Вехвиляйнен.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 21 (5+9+7+0) - 20 (2+10+7+1).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

10 февраля. Стокгольм. Hovet.