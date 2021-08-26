Сборная Белоруссии проиграла Польше на старте олимпийской квалификации
18:40
Сборная Белоруссии проиграла Польше в первом туре отборочных турнира Олимпийских игр 2022 года. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу поляков. Единственную шайбу в концовке третьего периода забросил Флип Комороски.
Состав сборной Белоруссии: Тэйлор (Кульбаков); Колячонок — Бэйлен, Принс — Протас — Шарангович; Лисовец — Еременко, Платт — Паре — Демков; Готовец — Коробов, Буйницкий — Стась — Кодола; Сапего — Соловьев, Комаров — Усов — Павлович.
Следующий матч сборная Белоруссии проведет завтра, 27 августа. Подопечные Крэйг Вудкрофта сыграют с командой Австрии.
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