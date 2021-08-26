Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Сборная Белоруссии проиграла Польше на старте олимпийской квалификации

18:40
Теги:

Сборная Белоруссии проиграла Польше в первом туре отборочных турнира Олимпийских игр 2022 года. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу поляков. Единственную шайбу в концовке третьего периода забросил Флип Комороски.

Состав сборной Белоруссии: Тэйлор (Кульбаков); Колячонок — Бэйлен, Принс — Протас — Шарангович; Лисовец — Еременко, Платт — Паре — Демков; Готовец — Коробов, Буйницкий — Стась — Кодола; Сапего — Соловьев, Комаров — Усов — Павлович.

Следующий матч сборная Белоруссии проведет завтра, 27 августа. Подопечные Крэйг Вудкрофта сыграют с командой Австрии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин
«В Россию не поеду никогда и ни за какие деньги». Украинский экс-капитан «Зенита» вывел «Шериф» в Лигу чемпионов
Россия — Испания, ЧМ по пляжному футболу: где смотреть и во сколько начало матча
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
5
Офсайд