«Салават Юлаев» проиграл в четвертьфинале Кубка Шпенглера

«Салават Юлаев» не смог выйти в полуфинал Кубка Шпенглера. В четвертьфинале уфимцы уступили «Тршинцу» со счетом 2:3. «Салават Юлаев» был единственным представителем России на турнире.

В полуфинале «Тршинец» сыграет с «Амбри-Пиоттой». В другом полуфинале сборная Канады встретится с финским ТПС.

Кубок Шпенглера

1/4 финала

«Тршинец» (Чехия) — «Салават Юлаев» (Россия) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Полански — 1 (Адамски, Хмелевски), 4:36 — 1:0. Странски — 1 (Дравецки), 20:45 — 2:0. Кручинин — 1 (Гиматов, Картаев), 21:15 — 2:1. Башкиров — 1 (Пименов, Солодухин), 35:08 — 2:2. Мартынек — 1 (бол., Хмелевски, Доудера), 50:39 — 3:2.

Вратари: Штепанек — Кареев.

Штраф: 8 — 8.

29 декабря. Давос. Vaillant Arena.