«Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Кубке Шпенглера. На этот раз российская команда проиграла финскому клубу ТПС — 3:4. Одним голом отметился 18-летний нападающий Родион Амиров, который забросил первую шайбу за уфимцев.

«Салават» теперь точно не может претендовать на первое место в группе и, согласно регламенту турнира, сыграет с четвертьфинале.

Хоккей

Кубок Шпенглера

Группа Торриани

ТПС (Финляндия) — «Салават Юлаев» (Россия) — 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

Голы: Лехтинен — 1 (бол., Паюниеми, Холм), 5:50 — 1:0. Гиматов — 1 (Картаев, Цулыгин), 12:01 — 1:1. Антталайнен — 1 (Корпикоски, Филппула), 30:51 — 2:1. Сунд — 1 (Нурми), 32:30 — 3:1. Филппула — 1 (Виндлерт, Корпикоски), 35:08 — 4:1. Гареев — 1, 55:36 — 4:2. Амиров — 1 (Цулыгин), 59:29 — 4:3.

Вратари: Тирронен — Сохатский.

Штраф: 2 — 8.

27 декабря. Давос. Vaillant Arena.