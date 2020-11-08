«Русская молодежь впечатлила физической мощью». В Швеции похвалила сборную России за победу над «Тре Крунур»

Издание Hockey News высоко оценило игру сборной России против Швеции на Кубке Карьяла (2:1 Б).

«В матче против Чехии шведская команда разочаровала. И была надежда, что команда реабилитируется в игре против России. Но этого не произошло. А вот российская молодежь вновь впечатлила. В первую очередь, своей физической мощью. Это была битва мужиков против мужиков.

Главный тренер команды Игорь Ларионов может быть доволен своими подопечными. Да он и не скрывал своего хорошего настроения, выйдя на третий период со стаканом кофе в руках.

Эта российская команда выглядит сыгранной и готовой к большим задачам. У нее есть отличный вратарь в лице Ярослава Аскарова, надежные защитники и креативные нападающие, среди которых особенно выделялись Василий Подколзин (какой буллит он забил), Максим Грошев и Егор Чинахов", — написало издание после матча.

«Это была битва мужиков против мужиков». Шведские СМИ впечатлены российской молодежью