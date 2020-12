Российский хоккеист в ярости сломал клюшку после пропущенной шайбы сборной от Швеции

Защитник сборной России Игорь Ожиганов сломал клюшку после шайбы Эмиля Ларссона в матче против Швеции на Кубке Первого канала.

Ожиганов был очень расстроен, что никто из партнеров не доиграл против соперника и со злостью ударил клюшкой о штангу, после чего она сломалась.

Igor Ozhiganov smashing his stick while Larsson is in full celly mode. ? pic.twitter.com/QLSo8igNTB