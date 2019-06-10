Российский голкипер "Коламбуса" рассказал о переезде в чемпионат Финляндии

Голкипер "Коламбуса" Даниил Тарасов в беседе с корреспондентом "СЭ" поделился подробностями своего отъезда в чемпионат Финляндии. Со следующего сезона 20-летний вратарь будет выступать на правах аренды за "Эссят" из Пори.

- Последним из российских вратарей в финской лиге выступал Александр Георгиев. Поиграть там предложил генменеджер "Джекетс" Ярмо Кеккяляйнен?

- Да. Поговорили с ним и моим агентом о том, что нужно как можно больше играть. Был найден вариант с Пори. В НХЛ много финских вратарей играет на топ-уровне, да и чемпионат Финляндии достаточно сильный и стал трамплином для молодых игроков в Северную Америку. Для меня это новый вызов и новая среда.

- Помимо вас "Коламбус" подписал еще Элвиса Мерзликинса и Вейни Вехвиляйнена.

- Вехвиляйнен - очень достойный кипер, провел отличный сезон, во второй раз подряд его признали лучшим вратарем финской лиги, он был достоин был вызова на чемпионат мира.

- В "Эссяте" вашим напарником станет 26-летний Сами Айтокаллио, который провел несколько лет в системе "Колорадо", а последние 4 сезона - в Европе. Как вы рассчитываете выиграть конкуренцию у опытного кипера?

- Если будешь работать, тебе будут предоставлять шансы. Если используешь их, то будешь играть. Да, Айтокаллио был в Северной Америке и даже сыграл несколько матчей за "Эвеланш". Все равно, мы будем делать общее дело, наша общая задача - помогать команде. Хорошо, что в "Эссяте" будет такой вратарь, ведь каждый из нас растет в конкуренции. Будет интересно пообщаться с ним и узнать особенности игры за океаном.

- Отец (Вадим Тарасов - трижды лучший голкипер Суперлиги и тренер вратарей "Салавата" - Прим "СЭ") поддержал ваше решение уехать из Уфы?

- Конечно. Отец бы поддержал любое мое решение, окончательное слово оставалось за мной.

- Главным тренером в "Эссят" назначили Ари-Пекку Селина, пять лет назад работавшего в "Барысе". Финский язык будете учить?

- (Улыбается.) Для начала - до конца выучу английский, тогда можно приступать к финскому. Базовые хоккейные термины мне известны, поэтому общение не составит никакого труда. После лета уже отдохнул, а сейчас надо готовиться к сезону. (Евгений Белоусов)