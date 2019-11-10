Российские игроки не получили индивидуальных призов на Кубке «Карьяла»

Хоккеисты сборной России не попали в список лучших игроков в каждом амплуа по итогам первого этапа Евротура — Кубка «Карьяла», сообщает ТАСС.

Лучшим вратарем турнира стал чех Роман Вилль. Лучшим защитником стал игрок сборной Финляндии Микко Лехтонен, лучшим форвардом — чех Ян Коварж.

Сборная России по итогам турнира заняла третье место, набрав два очка. Российские хоккеисты проиграли финнам (3:4), обыграли шведов (5:4 по буллитам) и уступили чехам (0:3). Первое место заняла команда Чехии.

Сборная России по хоккею: результаты, состав, новости и материалы