Россияне будут считаться легионерами в белорусской Экстралиге

Председатель ФХБ Геннадий Савилов по итогам заседания исполкома федерации объявил об изменениях в национальном чемпионате Белоруссии. По словам руководителя, российские хоккеисты будут считаться иностранными игроками и попадают под лимит.

– Они будут считаться легионерами, – цитирует "Прессбол" Савилова. – Почему? Конечно, мы хотели бы при прочих равных условиях введением или сокращением лимита на молодых хоккеистов заставить клубы брать в состав белорусов, а не подобных по уровню россиян. По этому вопросу вообще не было возражений.

Звучали разные предложения: от отмены всех лимитов до оставления формата прошлого сезона. Что касается "возраста", мы исходили исключительно из необходимости не собирать в одной команде опытных хоккеистов, которые, как правило, тождественно равны возрастным. Были времена, когда в составе "Шахтера" было 16 игроков из категории возрастных и опытных. Введением "лимита на семерых" мы хотим перераспределить возрастных хоккеистов внутри нашей лиги.