5 мая. Брно. Чехия - Россия - 1:4. Россияне победили в последнем матче перед ЧМ-2019. Фото REUTERS

Сборная России в последнем матче перед чемпионатом мира-2019 обыграла Чехию (4:1).

В составе россиян отличились Кирилл Капризов, Евгений Кузнецов (дважды) и Дмитрий Орлов. Кузнецов набрал 4 (2+2) очка в этой встрече, его партнер по тройке Александр Овечкин отдал 3 результативные передачи.

Отметим, что на эту встречу Россия вышла уже в ранге победителя Еврохоккейтура после поражения Финляндии от Швеции (1:2).

Еврохоккейтур

Чешские игры

Чехия – Россия – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Капризов (Овечкин, Кузнецов), 11:14 - 0:1. Ржепик (Мусил), 15:40 - 1:1. Кузнецов (Анисимов), 27:53 - 1:2. Орлов (Кузнецов, Овечкин), 34:49 - 1:3. Кузнецов (п.в., Капризов, Овечкин), 57:32 - 1:4.

Вратари: Я. Коварж (57:20) - Василевский.

Штраф: 14 - 8.

Броски: 24 (11+6+7) - 23 (4+12+7).

Судьи: Харнебринг, Хольм.

5 мая. Брно. DRFG Arena.

Чемпионат мира по хоккею-2019: последние новости // состав групп и все матчи ЧМ-2019 по датам // календарь игр и расписание онлайн-трансляций