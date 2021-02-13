Сегодня, 13 февраля, сборная Швеции примет на своем льду команду России в матче шведских хоккейных игр. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

В первой встрече турнира российская сборная обыграла Финляндию со счетом 3:2. Шведы в первый день евротура обыграли Чехию (3:2 ОТ).

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Видеотрансляция матча Россия — Швеция