В среду, 1 мая, сборная России проведет первую игру заключительного этапа Еврохоккейтура-2018/19. Команда Ильи Воробьева в вынесенном матче Чешских игр встретится со Швецией в Столгольме.

Видеотрансляция матча Швеция – Россия будет доступна на этой странице. Начало игры – 16.00 (время московское).

Чешские игры – последний этап подготовки к чемпионату мира-2019. Главный турнир года пройдет в Словакии, его примут два города – Братислава и Кошице.

Перед ЧМ-2019 национальная команда России собрала, пожалуй, один из самых звездных составов в истории. Все игроки и сочетания звеньев – здесь.

Матч со шведами в Стокгольме пропустят три игрока "Вашингтона" – нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов, а также защитник "Торонто" Никита Зайцев. Эти хоккеисты, скорее всего, примут участие в играх с Финляндией (4 мая, начало – 15.00) и Чехией (5 мая, 19.00) в Брно.

Швеция – Россия: Евротур, 1 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 16.00

Евротур: расписание и результаты матчей, турнирная таблица

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