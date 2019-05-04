Сборная России уступила Финляндии в матче Чешских игр - 1:3. В составе россиян на лед вышли лучший бомбардир прошедшего регулярного сезона НХЛ Никита Кучеров, лучший снайпер сезона Александр Овечкин, а также Евгений Малкин, Евгений Кузнецов и другие.

Единственную шайбу за сборную России забросил Александр Овечкин в большинстве на последней минуте.

В первой игре россияне уступили Швеции (4:6), 5 мая им предстоит игра с Чехией.

Чешские игры

Россия - Финляндия - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Песонен - 1 (бол.), 5:00 - 0:1. Лехтонен - 2 (бол., Раяла, Какко), 30:27 - 0:2. Каски - 1 (бол., Оямяки), 45:51 - 0:3. Овечкин - 1 (бол., Кузнецов), 59:10 - 1:3.

Вратари: Георгиев (58:19 - 59:10) - Ланкинен.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 21 (10+7+4) - 29 (9+11+9).

Судьи: Ержабек, Пешина.

4 мая. Брно. DRFG Arena.