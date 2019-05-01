1 мая. Стокгольм. Швеция - Россия - 6:4. Россияне начали Чешские игры с поражения в вынесенном матче. Фото REUTERS

Сборная России в вынесенном матче Чешских игр в Стокгольме уступила Швеции (4:6).

В составе россиян отличились Александр Елесин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Никита Кучеров, две передачи на счету Никиты Гусева.

Две оставшиеся игры Россия проведет в чешском Брно: 4 мая против Финляндии и 5 мая против Чехии.

Еврохоккейтур

Чешские игры

Швеция – Россия – 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Голы: Нюгорд (Братт), 2:37 - 1:0. Елесин (Гусев, Малкин), 18:08 - 1:1. Эрикссон (бол., Ландер, Э. Петтерссон), 20:57 - 2:1. Крюгер (Бенгтссон, Расмуссен), 23:04 - 3:1. Андронов (Плотников, Гусев), 30:54 - 3:2. Линдблум (бол., Братт, Э. Петтерссон), 38:17 - 4:2. Эрикссон (Ландер, Э. Петтерссон), 46:37 - 5:2. Григоренко (Нестеров, Анисимов), 49:58 - 5:3. М. Кемпе (п.в., Эрикссон, Ландер), 57:52 - 6:3. Кучеров (Сергачев, Капризов), 59:26 - 6:4.

Вратари: Маркстрем - Василевский (57:21 - 57:52, 58:40 - 59:26, 59:30).

Штраф: 6 - 18.

Броски: 38 (11+18+9) - 23 (9+7+7).

Судьи: Бряннаре, Хейккинен.

1 мая. Стокгольм. Ericsson Globe.

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