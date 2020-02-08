Россия проиграла Швеции в Стокгольме

Сборная России в матче Шведских игр уступила Швеции (2:5).

У россиян отличились Павел Порядин и Павел Кудрявцев. Шайба Порядина в середине третьего периода прервала безголевую серию сборной.

Это второе поражение национальной команды подряд — в четверг россияне проиграли Финляндии (0:3).

В воскресенье команда Алексея Кудашова встретится с Чехией.

Еврохоккейтур

Шведские игры

Швеция — Россия — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Голы: Нильссон — 1 (Дальбек, Хендемарк), 0:46 — 1:0. Фагемо — 1 (бол., Лундквист, Эверберг), 30:46 — 2:0. Сильвегорд — 1 (Броме, Дальбек), 34:45 — 3:0. Порядин — 1 (Галимов), 47:04 — 3:1. Бенгтссон — 1 (Нильссон), 48:08 — 4:1. Бенгтссон — 2 (бол., Нильссон, Линдберг), 50:59 — 5:1. Кудрявцев — 1 (Зернов, Голышев), 53:33 — 5:2.

Вратари: Лар. Юханссон — Самонов.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 23 (12+7+4) — 18 (6+3+9).

Судьи: Акерблом, Кова.

8 февраля. Стокгольм. Ericsson Globe.