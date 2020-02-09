Россия потерпела три поражения на Шведских играх

Сборная России в матче Евротура проиграла Чехии (3:4 Б). Чехи сравняли счет за 2 секунды до конца основного времени.

В составе россиян отличились нападающие Артур Каюмов (в большинстве), Андрей Светлаков (в меньшинстве) и Павел Порядин (в равенстве).

В серии буллитов россияне не реализовали ни одной попытки.

Это третье поражение сборной подряд. Ранее в рамках Шведских игр команда Алексея Кудашова проиграла Финляндии (0:3) и Швеции (2:5).

Еврохоккейтур

Шведские игры

Россия — Чехия — 3:4 Б (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Каюмов — 1 (бол., Зернов, Голышев), 11:25 — 1:0. Флек — 1 (бол., Шулак, Гика), 19:13 — 1:1. Светлаков — 1 (мен., Мамин), 36:01 — 2:1. Коштялек — 1 (бол.), 53:15 — 2:2. Порядин — 2 (Миронов), 57:04 — 3:2. Гика — 1 (Ержабек, Горак), 59:59 — 3:3.

Победный буллит: Флек.

Вратари: Бобков — Фурх (57:43 — 59:59).

Штраф: 20 — 10.

Броски: 27 (8+8+9+2) — 27 (8+5+14+0).

Судьи: Бьерк, Олунд.

9 февраля. Стокгольм. Ericsson Globe.