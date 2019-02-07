Россия победила Финляндию в Ярославле

Сборная России в матче Шведских игр в Ярославле по буллитам победила Финляндию (3:2). Обе шайбы у россиян забросил нападающий Илья Михеев, победный буллит на счету Дмитрия Кагарлицкого.
В субботу Россия сыграет против Швеции, в воскресенье – с Чехией.
Еврохоккейтур
Шведские игры
Россия – Финляндия – 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Оямяки - 1 (Лехтонен, Юнттила), 0:28 - 0:1. Михеев - 1 (Зернов, Шумаков), 4:06 - 1:1. Михеев - 2, 44:05 - 2:1. Лехтонен - 1 (бол., Эронен, Няттинен), 59:51 - 2:2.
Победный буллит: Кагарлицкий.
Вратари: Коновалов - Вехвиляйнен (58:39 - 59:52).
Штраф: 8 - 8.
Броски: 30 (11+6+6+7) - 23 (8+11+4+0).
Судьи: Гейдук, Пешина.
7 февраля. Ярославль. "Арена-2000". 9046 зрителей.
🚨1:1! ЙЕЕЕ! Это Михеев, он может! Подкараулил момент, распорядился им как следует. И вот - 1:1! #RUSFIN #RedMachine pic.twitter.com/c7YQTMZCrS– Хоккей России (@russiahockey) 7 февраля 2019 г.
Если что - дайте шайбу Михееву, он чего-нибудь придумает. Придумает гол, например! #RUSFIN #RedMachine pic.twitter.com/DaIlm2Tycn– Хоккей России (@russiahockey) 7 февраля 2019 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/L/eurohockeytour/2018-2019/