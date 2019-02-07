Россия победила Финляндию в Ярославле

Сборная России в матче Шведских игр в Ярославле по буллитам победила Финляндию (3:2). Обе шайбы у россиян забросил нападающий Илья Михеев, победный буллит на счету Дмитрия Кагарлицкого.

В субботу Россия сыграет против Швеции, в воскресенье – с Чехией.

Еврохоккейтур

Шведские игры

Россия – Финляндия – 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Оямяки - 1 (Лехтонен, Юнттила), 0:28 - 0:1. Михеев - 1 (Зернов, Шумаков), 4:06 - 1:1. Михеев - 2, 44:05 - 2:1. Лехтонен - 1 (бол., Эронен, Няттинен), 59:51 - 2:2.

Победный буллит: Кагарлицкий.

Вратари: Коновалов - Вехвиляйнен (58:39 - 59:52).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 30 (11+6+6+7) - 23 (8+11+4+0).

Судьи: Гейдук, Пешина.

7 февраля. Ярославль. "Арена-2000". 9046 зрителей.