Россия победила Чехию на шведском этапе Еврохоккейтура

Сборная России в матче Еврохоккейтура победила национальную команду Чехии (2:1). Дублем отметился форвард Андрей Кузьменко, еще одну шайбу забросил нападающий Александр Кадейкин.
7 февраля Россия по буллитам обыграла Финляндию (3:2 Б), а 9 февраля уступила Швеции (2:4).
Еврохоккейтур
Шведские игры
Россия - Чехия - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Т. Зогорна - 1 (Заморски, Коближек), 28:44 - 0:1. Кузьменко - 5 (Окулов, Береглазов), 34:53 - 1:1. Кузьменко - 6, 39:01 - 2:1. Кадейкин - 1 (Рафиков, Алексеев), 53:52 - 3:1.
Нереализованный буллит: Квапил (Чехия), 46:48 (Вратарь).
Вратари: Коновалов - Грубец.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 25 (5+10+10) - 13 (3+3+7).
Судьи: Линде, Норд.
10 февраля. Стокгольм. Hovet.
🚨 Повтор для тех, кто пропустил. Наблюдаем с удовольствием, как двигается шайба - быстро как молния! А Кузьменко каков! #RUSCZE #RedMachine pic.twitter.com/iAv5Bn8vaO– Хоккей России (@russiahockey) 10 февраля 2019 г.
🚨 Кузьменко ушел в угол, а потом такой... Да что говорить - сами смотрите! Вот так стало 2:1. #RUSCZE #RedMachine pic.twitter.com/O4uIELp2dy– Хоккей России (@russiahockey) 10 февраля 2019 г.
🚨 3:1! Вот так было: #RUSCZE #RedMachine pic.twitter.com/qljevTUuzu– Хоккей России (@russiahockey) 10 февраля 2019 г.