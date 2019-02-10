16:05 | Хоккей — Европа

Россия победила Чехию на шведском этапе Еврохоккейтура

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Сборная России в матче Еврохоккейтура победила национальную команду Чехии (2:1). Дублем отметился форвард Андрей Кузьменко, еще одну шайбу забросил нападающий Александр Кадейкин

7 февраля Россия по буллитам обыграла Финляндию (3:2 Б), а 9 февраля уступила Швеции (2:4). 

Еврохоккейтур

Шведские игры

Россия - Чехия - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Т. Зогорна - 1 (Заморски, Коближек), 28:44 - 0:1. Кузьменко - 5 (Окулов, Береглазов), 34:53 - 1:1. Кузьменко - 6, 39:01 - 2:1. Кадейкин - 1 (Рафиков, Алексеев), 53:52 - 3:1.

Нереализованный буллит: Квапил (Чехия), 46:48 (Вратарь).

Вратари: Коновалов - Грубец.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 25 (5+10+10) - 13 (3+3+7).

Судьи: Линде, Норд.

10 февраля. Стокгольм. Hovet.

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