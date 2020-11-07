Россия по буллитам обыграла Швецию на «Кубке Карьяла»

В матче «Кубка Карьяла» сборная России обыграла команду Швеции (2:1 Б). У шведов шайбу забросил Антон Ведин, у россиян — Родион Амиров. Решающий буллит в активе Василия Подколзина.

Российская команда одержала вторую победу на турнире. Ранее они обыграли команду Финляндии (6:2). С пятью очками сборная России занимает первое место. У шведов одно очко и третья позиция.

Еврохоккейтур

«Кубок Карьяла»

Швеция — Россия — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ведин — 1 (Вингерли, Фреден), 55:13 — 1:0. Амиров — 2 (Подколзин), 58:49 — 1:1.

Победный буллит: Подколзин.

Вратари: Эрссон — Аскаров (58:14 — 58:49).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (10+9+9+2) — 35 (14+12+7+2).

Судьи: Каукокари, Кова.

7 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».