Россия по буллитам обыграла Швецию на «Кубке Карьяла»
17:01
В матче «Кубка Карьяла» сборная России обыграла команду Швеции (2:1 Б). У шведов шайбу забросил Антон Ведин, у россиян — Родион Амиров. Решающий буллит в активе Василия Подколзина.
Российская команда одержала вторую победу на турнире. Ранее они обыграли команду Финляндии (6:2). С пятью очками сборная России занимает первое место. У шведов одно очко и третья позиция.
Еврохоккейтур
«Кубок Карьяла»
Швеция — Россия — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ведин — 1 (Вингерли, Фреден), 55:13 — 1:0. Амиров — 2 (Подколзин), 58:49 — 1:1.
Победный буллит: Подколзин.
Вратари: Эрссон — Аскаров (58:14 — 58:49).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 30 (10+9+9+2) — 35 (14+12+7+2).
Судьи: Каукокари, Кова.
7 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».