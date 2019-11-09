Россия одолела Швецию на Кубке Карьяла в серии буллитов. Это первая победа Кудашова в сборной

В матче 2-го тура Кубка Карьяла сборная России играла с командой Швеции. Основное и дополнительное время матча закончилось вничью со счетом 4:4. При этом шведы уступали в третьем периоде 2:4, но смогли сравнять счет в коцновке встречи.

В составе российской сборной отличились Антон Слепышев, Дамир Жафяров, Кирилл Семенов и Никита Сошников.

В серии буллитов точнее оказались игроки российской команды. Победный буллит реализовал Сошников. Ворота сборной России защищал Игорь Бобков.

Эта победа стала первой для российской сборной под руководством главного тренера Алексея Кудашова.

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Кубок Карьяла

Швеция — Россия — 4:5 Б (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 0:1)

Голы: Слепышев — 1 (Окулов), 10:25 — 0:1. Жафяров — 1 (Сергеев, Семенов), 14:12 — 0:2. Клингберг — 1 (буллит), 29:55 — 1:2. Семенов — 1 (бол., Жафяров, Сергеев), 34:25 — 1:3. Редин — 1 (бол., Фриберг), 48:19 — 2:3. Сошников — 1 (бол., Кузьменко, Бурдасов), 51:25 — 2:4. Хендемарк — 1 (Бродин), 53:11 — 3:4. Ханссон — 1 (Клингберг, Юханссон), 57:43 — 4:4.

Победный буллит: Сошников.

Вратари: Хелльберг (57:12 — 57:43) — Бобков.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 22 (5+7+8+2) — 30 (15+6+5+4).

Судьи: Кова, Хейккинен.

9 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

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