Россия одержала десятую победу подряд в матчах Евротура
19:27
Сборная России со счетом 6:4 победила команду в Швеции в первом матче заключительного этапа Евротура — Чешских хоккейных игр.
Российская сборная одержала десятую победу подряд в розыгрыше Евротура нынешнего сезона.
После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных, всего в активе россиян стало 27 очков.
В следующем матче подопечные Валерия Брагина 13 мая сыграют с командой Финляндии.
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