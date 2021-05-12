Россия одержала десятую победу подряд в матчах Евротура

Сборная России со счетом 6:4 победила команду в Швеции в первом матче заключительного этапа Евротура — Чешских хоккейных игр.

Российская сборная одержала десятую победу подряд в розыгрыше Евротура нынешнего сезона.

После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных, всего в активе россиян стало 27 очков.

В следующем матче подопечные Валерия Брагина 13 мая сыграют с командой Финляндии.