Россия назвала состав на матч Шведских игр со Швецией
17:10
Стал известен состав сборной России на матч Шведских хоккейных игр против команды Швеции.
Вратари: Самонов, Бобков.
Первое звено: Зернов, Швец-Роговой, Голышев, Галенюк, Лямкин.
Второе звено: Марченко, Морозов, Подколзин, Сергеев, Рафиков.
Третье звено: Денисенко, Галимов, Мамин, Киселевич, Романов.
Четвертое звено: Кудрявцев, Игумнов, Миронов, Каюмов, Порядин.
Матч начнется в 18.15 по московскому времени.
Самое время изучить состав национальной сборной на матч со шведами на Шведских хоккейных играх!— Хоккей России (@russiahockey) February 8, 2020
Стартовое вбрасывание в 18:15 по мск, а смотреть зовём всех на @MatchTV и на наш сайт https://t.co/HcLIBrWnX7#снамироссия pic.twitter.com/StQJgUjJWH
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