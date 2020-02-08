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Россия назвала состав на матч Шведских игр со Швецией

17:10
6 февраля. Хельсинки. Финляндия — Россия — 3:0. Фото ФХР
6 февраля. Хельсинки. Финляндия — Россия — 3:0. Фото ФХР
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Стал известен состав сборной России на матч Шведских хоккейных игр против команды Швеции.

Вратари: Самонов, Бобков.

Первое звено: Зернов, Швец-Роговой, Голышев, Галенюк, Лямкин.

Второе звено: Марченко, Морозов, Подколзин, Сергеев, Рафиков.

Третье звено: Денисенко, Галимов, Мамин, Киселевич, Романов.

Четвертое звено: Кудрявцев, Игумнов, Миронов, Каюмов, Порядин.

Матч начнется в 18.15 по московскому времени.

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