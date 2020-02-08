Россия назвала состав на матч Шведских игр со Швецией

Самое время изучить состав национальной сборной на матч со шведами на Шведских хоккейных играх!



Стартовое вбрасывание в 18:15 по мск, а смотреть зовём всех на @MatchTV и на наш сайт https://t.co/HcLIBrWnX7#снамироссия pic.twitter.com/StQJgUjJWH