Россия назвала состав на матч Шведских игр с Финляндией
18:46
Стал известен состав сборной России на матч Шведских хоккейных игр против команды Финляндии.
Состав на стартовый матч на Шведских хоккейных играх ? #снамироссия pic.twitter.com/jDyIhVJxwF— Хоккей России (@russiahockey) February 6, 2020
Вратари: Билялов, Самонов.
Первое звено: Зернов, Швец-Роговой, Голышев, Миронов, Дронов.
Второе звено: Марченко, Морозов, Подколзин, Галенюк, Рафиков.
Третье звено: Шаров, Светлаков, Мамин, Киселевич, Романов.
Четвертое звено: Денисенко, Галимов, Каюмов, Игумнов, Лямкин, Сергеев.
Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
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