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Россия назвала состав на матч Шведских игр с Финляндией

18:46
Сборная России. Фото ФХР.
Сборная России. Фото ФХР.
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Стал известен состав сборной России на матч Шведских хоккейных игр против команды Финляндии.

Вратари: Билялов, Самонов.

Первое звено: Зернов, Швец-Роговой, Голышев, Миронов, Дронов.

Второе звено: Марченко, Морозов, Подколзин, Галенюк, Рафиков.

Третье звено: Шаров, Светлаков, Мамин, Киселевич, Романов.

Четвертое звено: Денисенко, Галимов, Каюмов, Игумнов, Лямкин, Сергеев.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

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