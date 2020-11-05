Сборная России в Хельсинки проводит матч 1-го тура «Кубка Карьяла» против Финляндии.

Россияне открыли счет в матче на 2-й минуте. Родион Амиров подхватил шайбу на входе в чужую зону, прокатился немного вперед и со средней дистанции с кистей попал в левый угол.

Вторая шайба была заброшена на 12-й минуте. Марат Хуснутдинов ворвался в чужую зону, прикрыл шайбу корпусом и на пятаке, уложив вратаря, протолкнул шайбу в пустые ворота.

На 17-й минуте счет стал 3:0 в пользу сборной России. Илья Сафонов здорово с пятака замкнул прострел вдоль ворот.

Во втором периоде финны отыграли одну шайбу усилиями Элмери Эронена.