Россия — Финляндия: все голы матча «Кубка Карьяла»
Сборная России в Хельсинки проводит матч 1-го тура «Кубка Карьяла» против Финляндии.
Россияне открыли счет в матче на 2-й минуте. Родион Амиров подхватил шайбу на входе в чужую зону, прокатился немного вперед и со средней дистанции с кистей попал в левый угол.
Смотрим и радуемся! #RUSFIN #RedMachine pic.twitter.com/BigmjJ0C6j— Хоккей России (@russiahockey) November 5, 2020
Вторая шайба была заброшена на 12-й минуте. Марат Хуснутдинов ворвался в чужую зону, прикрыл шайбу корпусом и на пятаке, уложив вратаря, протолкнул шайбу в пустые ворота.
?#RUSFIN #RedMachine pic.twitter.com/PU4xxZpqxP— Хоккей России (@russiahockey) November 5, 2020
На 17-й минуте счет стал 3:0 в пользу сборной России. Илья Сафонов здорово с пятака замкнул прострел вдоль ворот.
?#RUSFIN #RedMachine pic.twitter.com/zToqbkP38p— Хоккей России (@russiahockey) November 5, 2020
Во втором периоде финны отыграли одну шайбу усилиями Элмери Эронена.