Сборная России проиграла Финляндии в матче Евротура

Сборная России проиграла Финляндии во втором матче Чешских игр — заключительного этапа Евротура.

Российская команда уступила финнам со счетом 1:4. Это поражение прервало серию сборной России из 10 побед подряд на Евротуре.

Единственный гол в составе россиян забил Максим Шалунов. У Финляндии дублем отличился Йере Карьялайнен, по одной шайбе забросили Аксель Ринделл и Теему Турунен.

Россия досрочно обеспечила себе победу на Евротуре.

Следующий матч сборная России проведет в субботу, 15 мая против Чехии. Начало встречи — в 16.00 (мск).

Еврохоккейтур

Чешские игры

Россия — Финляндия — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Ринделл — 2 (бол., Лунделл), 4:51 — 0:1. Шалунов — 1, 44:14 — 1:1. Карьялайнен — 2, 50:13 — 1:2. Турунен — 3, 50:45 — 1:3. Карьялайнен — 3 (п.в., Суоми), 59:34 — 1:4.

Вратари: Бочаров (55:22 — 59:34) — Олкинуора.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 23 (7+5+11) — 23 (8+9+6).

Судьи: Пешина, Пражак.

13 мая. Прага. o2 Arena.