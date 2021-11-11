Россия всухую уступила Финляндии на старте Кубка Карьяла

Сборная России с поражения начала выступление на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Российская команда уступила Финляндии со счетом 0:3.

Финны все свои шайбы забросили в большинстве. Нападающий Миро Алтонен набрал 3 (1+2) очка, две голевые передачи сделал защитник Сами Ватанен.

В составе сборной России дебютировал нападающий Матвей Мичков. Форвард, возраст которого — 16 лет, 11 месяцев и 2 дня, стал самым молодым дебютантом в истории сборной России, превзойдя рекорд Александра Овечкина (17 лет, 11 месяцев и 15 дней).

В следующем матче Россия 13 ноября сыграет против команды Швеции.

Хоккей

Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Россия — Финляндия — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Песонен — 1 (бол., Аалтонен, Ватанен), 27:49 — 0:1. Аалтонен — 1 (бол., Ватанен), 31:41 — 0:2. Филппула — 1 (бол., Аалтонен, Пакаринен), 47:41 — 0:3.

Вратари: Шугаев — Олкинуора.

Штраф: 37 — 6.

11 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».