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Россия — Чехия: все голы матча

15:37
Сборная России перед матчем с Чехией. Фото Twitter
Сборная России перед матчем с Чехией. Фото Twitter

Сборная России проводит третий матч на «Кубке Карьяла». Соперником «Красной машины» является чешская команда, которая с шестью очками лидировала в турнирной таблице. У россиян — пять баллов.

На 19-й минуте Амиров в большинстве классно сыграл на добивании и отправил шайбу в ворота.

На 21-й минуте Чинахов сделал счет 2:0 классным кистевым броском с правого круга вбрасывания.

А счет 3:0 на 29-й минуте сделал Афанасьев.

Европа: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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