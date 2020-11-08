Россия — Чехия: все голы матча
15:37
Сборная России проводит третий матч на «Кубке Карьяла». Соперником «Красной машины» является чешская команда, которая с шестью очками лидировала в турнирной таблице. У россиян — пять баллов.
На 19-й минуте Амиров в большинстве классно сыграл на добивании и отправил шайбу в ворота.
?#CZERUS #RedMachine pic.twitter.com/drhsodETq2— Хоккей России (@russiahockey) November 8, 2020
На 21-й минуте Чинахов сделал счет 2:0 классным кистевым броском с правого круга вбрасывания.
Красиво! #CZERUS #RedMachine pic.twitter.com/XpdLIBgo8b— Хоккей России (@russiahockey) November 8, 2020
А счет 3:0 на 29-й минуте сделал Афанасьев.