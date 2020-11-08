Сборная России проведет третий матч стартового этапа Еврохоккейтура — с Чехией на Кубке Карьяла. Игра в воскресенье, 8 ноября, пройдет в Хельсинки. Время начала — 14.30 (по Москве).

Следить за ключевыми событиями игры Россия — Чехия можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире показывает телеканал Матч ТВ. Также хоккей можно смотреть на официальном YouTube-канале ФХР.

Россияне выступают в Финляндии в молодежном составе, командой руководит Игорь Ларионов. В четверг сборная победила хозяев турнира, финнов — 6:2. В субботу молодежка победила Швецию, отыгравшись в концовке и лучше исполнив серию буллитов — 2:1 Б.

Видеотрансляция матча Россия — Чехия // Матч-центр на сайте «СЭ»