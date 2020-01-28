Романов, Воронков и Подколзин вошли в состав сборной России на третий этап Евротура

Штаб сборной России определил состав национальной команды на третий этап Евротура — Шведские игры, сообщает официальный сайт ФХР.

Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Лямкин («Ак Барс»), Артем Сергеев («Салават Юлаев»), Георгий Дронов («Металлург»), Андрей Миронов («Динамо»).

Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Денис Зернов («Авангард»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский (все — ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все — «Локомотив»), Александр Шаров («Сибирь»).

Штаб сборной отправится на турнир в следующем составе:

Глава штаба — Роман Ротенберг

Главный тренер — Алексей Кудашов

Старший тренер — Валерий Брагин

Старший тренер — Алексей Жамнов

Тренер — Александр Бойков

Тренер вратарей — Рашит Давыдов

Тренер по физподготовке — Александр Трошин

Расписание матчей сборной России:

6 февраля, четверг: 19.30 Финляндия — Россия (вынесенный матч в Хельсинки, арена Helsinki Ice Hall)

8 февраля, суббота: 18.15 Швеция — Россия (Стокгольм, Ericsson Globe)

9 февраля, воскресенье: 14.15 Россия — Чехия (Стокгольм, Ericsson Globe)