Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России, вице-президент СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, является ли армейский клуб базовым для национальной команды.

— Мы никогда не говорили, что СКА является базовым клубом сборной, — сказал Ротенберг. — Это выдумки журналистов. Мы — донор сборной. Мы стремимся оставлять наших хоккеистов в России, чтобы они играли и развивались. Как показывает практика с ковид-19, наши условия в плане игрового и тренировочного процессов в разы лучше, чем в других странах. Это могут подтвердить все игроки и тренеры. Работаем только исходя из этих соображений.

Нам удалось оставить многих игроков в России. Они развиваются и получают много игрового времени. Марат Хуснутдинов больше 20 минут играл в КХЛ. Он — 2002 года рождения! Мы устанавливаем рекорды для молодых. Это и есть развитие, которое хоккеисты получают — заявил Ротенберг. (Михаил Скрыль)

«Кубок Карьяла» пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября. На сбор российской команды вызваны 27 хоккеистов.