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Роман Ротенберг: «С учетом Олимпиады нам надо проверять как можно больше игроков»

17:32
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Глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвел итоги матча Кубка «Карьяла» против Чехии (0:3).

— Конечно, поражения разочаровывают. Мы недовольны этим результатом, но есть положительные моменты по игрокам. У нас еще много матчей впереди, посмотрим, кто достоин играть за сборную страны.

Почему Бурдасов не забивает за сборную? Нельзя не учитывать, что он не забил, но набрал три очка. С учетом Олимпиады в Пекине нам нужно проверять как можно больше игроков, у нас есть 50 кандидатов, чтобы понять, кого мы выберем в олимпийскую сборную. (Алексей Шевченко)

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