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Роман Ротенберг: «Планируем организовать матч под открытым небом в следующем сезоне»

20:55
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Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг отметил, что в следующем сезоне рассматривается вариант проведения «Зимней классики» на футбольном стадионе.

— Мы планируем организовать матч под открытым небом в следующем сезоне. Дай Бог, здоровье позволит. Мы победим вирус вместе, проведем матч под открытым небом и установим новый рекорд, — сказал Ротенберг.

(Михаил Скрыль)

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