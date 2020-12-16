Роман Ротенберг: «Планируем организовать матч под открытым небом в следующем сезоне»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг отметил, что в следующем сезоне рассматривается вариант проведения «Зимней классики» на футбольном стадионе.

— Мы планируем организовать матч под открытым небом в следующем сезоне. Дай Бог, здоровье позволит. Мы победим вирус вместе, проведем матч под открытым небом и установим новый рекорд, — сказал Ротенберг.

(Михаил Скрыль)