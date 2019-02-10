Роман Ротенберг: "Мы должны делать все возможное, чтобы хоккеисты делали выбор в пользу России"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвел итоги Шведских хоккейных игр, на которых сборная России выиграла два матча из трех.

– Каков итог турнира?

– Одна ошибка со шведами лишила нас возможности выиграть этот турнир, но в целом мы получили положительный опыт. И этот опыт очень важен для дальнейших решений в плане подготовки к чемпионату мира.

– Шипачев и Кагарлицкий завтра играют дерби со "Спартаком", хоккеистам "Авангарда" лететь во Владивосток, чтобы во вторник сыграть с "Адмиралом". Как работать с такой плотностью календаря? Как не загнать игроков?

– Мы к этому уже привыкли. Какой календарь есть – такой есть. Другого нет. И вопрос календаря не решить за один день. А в плане опыта Евротур очень полезен – это совершенно другой уровень, чем в клубах. Поэтому игроки с удовольствием приезжают, хоть это и дополнительная нагрузка.

– Коновалов сделал заявку на поездку на чемпионат мира?

– В этой команде многие игроки сделали серьезную заявку. Проявили себя лучшим образом, в том числе и дебютанты. Но сейчас еще рано обсуждать по персоналиям. Хотя Коновалов – очень здорово сыграл. И с финнами, и с чехами. Однозначно здорово.

– Многие скауты из НХЛ просматривали сборную России. После этого сезона многих могут забрать.

– Мы должны делать все возможное, чтобы игроки делали выбор в пользу России. Создавать им условия, необходимые для того, чтобы они оставались. А со скаутами мы общаемся, обмениваемся опытом. И всегда этот опыт используем в работе.

– СКА будет бороться за каждого игрока?

– Это касается не только игроков СКА. Это касается наших игроков в целом. Есть поручение Президента Российской Федерации о предотвращении оттока хоккеистов из России, создании условий, чтобы этот выбор был добровольным. Для всех нас лучше, чтобы в России играло как можно больше хороших хоккеистов. Чтобы сборная добивалась максимальных результатов.

– Кузьменко, Кадейкин и Елесин – единственные, кто сыграл на всех трех этапах.

– И мы видим прогресс в их игре. Здесь меньше времени на принятие решений, конкуренция выше, больше борьбы. Это помогает им развиваться.

– Если бы у вас была возможность вернуться назад и внести несколько изменений в состав на Шведские игры, сколько бы вы сделали?

– Этот состав для данного турнира был оптимальным. Мы собрали лучших из тех, кого хотели проверить. И они доказали, что достойны играть за сборную. (Игорь Еронко)​