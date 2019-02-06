Роман Ротенберг: "Моуринью попал в список травмированных и не приедет в Ярославль"



Глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал об ожидаемом именитом госте на вынесенном матче Шведских игр Россия – Финляндия​.

– Моуринью звали в Ярославль. Не приедет?

– Видимо, попал в список травмированных. Скорее всего, к сожалению, не получится. (Алексей Шевченко)

Расписание Шведских хоккейных игр

7 февраля, четверг, 19.30 (мск). Россия – Финляндия (вынесенный матч в Ярославле)

9 февраля, суббота, 17.30 (мск). Швеция – Россия (Стокгольм)

10 февраля, воскресенье, 14.00 (мск). Россия – Чехия (Стокгольм)