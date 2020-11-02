Роман Ротенберг: «ИИХФ не дает разрешения Никишину играть за сборную России»

Первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг объяснил невызов в национальную команду на финский этап Евротура защитника московского «Спартака» Александра Никишина. Хоккеист пропускал начало этого сезона из-за медицинских проблем, связанных с сердцем.

— Мы следим за всеми кандидатами, в том числе и за Никишиным, — сказал Ротенберг. — По Александру вопрос входит в компетенцию Международной федерации хоккея (ИИХФ). В настоящий момент ему не дают разрешения играть за сборную России. (Михаил Скрыль)