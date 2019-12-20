Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что есть идея провести матч между хоккейными сборными России и Канады на футбольном стадионе «Лужники», вмещающем 81 тысячу зрителей.

— Мы обсуждаем возможность того, чтобы Русская классика с участием сборной России прошла не только в Петербурге, — заявил Ротенберг. — Но здесь очень много факторов: график, разрешение хоккейной федерации соперника. Это мероприятие очень тяжело организовать.

Мы бы, конечно, хотели сыграть с Канадой. Хотели бы собрать полные «Лужники» с Канадой. Но опять же, это открытая арена. Сегодня шел дождь, была слякоть, в таких условиях тяжело играть в хоккей. Но мы хотели бы в будущем установить мировой рекорд по посещаемости. Думаем над этим. (Игорь Еронко)