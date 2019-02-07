Роман Ротенберг: "Денисенко 18 лет. Впервые с Олимпиады в Сочи в сборной такой игрок"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением об организации вынесенного матча Евротура между сборными России и Финляндии в Ярославле.

– Ярославль – хоккейный город. Билетов вообще нет – такая поддержка. Поэтому провести здесь матч – правильный выбор, – подчеркнул Ротенберг. – Мы стараемся проводить матчи сборной в регионах. И, думаю, нужно сделать традицией проведения игр национальной команды в Ярославле. Постараемся показать наилучший результат.

В сборной сразу шесть воспитанников ярославского хоккея, в том числе – Григорий Денисенко. Григорию 18 лет, впервые с Олимпиады в Сочи в составе национальной команды такой юный игрок. Тогда это был Ничушкин. До этого в 2011-м играл Кузнецов, в 2010-м – Тарасенко. А перед ними – в 2003-м – Овечкин, который установил рекорд. Играл и Малкин. Мы показываем, как работаем в регионах в плане развития хоккея. Ярославская область здесь всем пример. (Игорь Еронко)​