Родион Амиров: «Был интересный опыт поиграть с мужиками»

Нападающий сборной России Родион Амиров поделился впечатлениями от выступления на Кубке Карьяла.

«Самое главное, что мы выиграли турнир, — цитирует Амирова сайт ФХР. — Был интересный опыт поиграть с мужиками, это очень хорошо перед молодежным чемпионатом мира, к которому мы готовимся. Благодаря Игорю Николаевичу Ларионову, который нашел правильные слова, мы всегда сразу настраивались на следующие игры. Шли именно побеждать, а не просто доигрывать последний матч. У сборной России всегда задача — побеждать. Поэтому мы старались выполнить эту установку и ехали с боевым настроем. Хорошо, что все так сложилось и мы выиграли турнир».