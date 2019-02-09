Рикард Гренборг: "Играть с Россией - очень интересно, мы довольны победой"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг признался, что испытывает большое удовлетворение от победы над российской командой в матче Шведских хоккейных игр (3:2).

– Вы наверняка довольны.

– Отличный получился матч. Всех, кто его смотрел с трибун или телеэкранов, он однозначно развлек. Мы играли против потрясающей команды, и нам пришлось тяжело. Но мы справились со сложной задачей благодаря тому, что ребята проявили характер.

– В вашей команде много новых лиц, есть пара человек с молодежного чемпионата мира (Бемстрем и Лундестрем – прим. "СЭ").

– Делать ставку на молодежь просто необходимо, если мы хотим их развития. Мы хотели попробовать нескольких ребят из SHL, которых видим в сборной в будущем. Чтобы они показали себя и могли зарекомендовать на этом уровне. Потому что хоккей на Евротуре абсолютно другой. Гораздо быстрее, чем в шведской лиге. Играя против шведов, финнов, чехов – эти парни учатся. Ну, и заодно пригласили хоккеистов из КХЛ и даже из швейцарской лиги. Мы с самого начала сезона начали проверять молодежь. Сейчас просто продолжаем двигаться тем же курсом.

– И сколько человек из этой команды в итоге может поехать на чемпионат мира?

– Пока трудно сказать. В прошлые два года ездило по 1-2 человека. Конкуренция с учетом энхаэловцев получается очень высокой. Но Филип Хольм из "Торпедо" прежде играл на чемпионатах мира. И Деннис Расмуссен из "Магнитки" тоже. И Хелльберг из СКА. Парни из КХЛ вполне могут поехать в Словакию. У них хорошие шансы. А молодые парни с ними поборются. Но мы еще не знаем, кто сможет приехать из НХЛ, поэтому ничего определенного сказать не могу.

– Почему вы вызвали только 5 игроков КХЛ на этот этап?

– Некоторых хоккеистов клубы КХЛ не отпустили. Кого – нетрудно понять, шведских хоккеистов в Континентальной лиге не так и много. Многие из них безусловно усилили бы нашу команду. К сожалению, клубы КХЛ осложняют нам жизнь, оказывая на наших игроков давление, чтобы они никуда не ездили.

– Согласны с тем, что сборная России выглядела более шведской по стилю, чем сама сборная Швеции в первой половине матча?

– Ну, некоторые розыгрыши в зоне атаки были мне знакомы, ха-ха. Вообще, играть с Россией – очень интересно и всегда доставляет большое удовольствие. Классные хоккеисты, всегда налаженный переход из обороны в атаку, мощные спецбригады. И поэтому мы очень довольны победой.

– Вас удивил состав сборной России?

– Нисколько. Я очень плотно слежу за КХЛ. Так что я прекрасно знал, что эти игроки сильны. Надо сказать, что Россия может собрать 3-4 таких сборных, очень хороших сборных. На Кубке Первого канала была более опытная команда, тут – ребята помоложе. Но, опять же, приехал опытный Шипачев. Были и другие игроки, которых можно было видеть на международном уровне – тот же Зуб. Классная команда, с которой интересно играть.

(Игорь Еронко)